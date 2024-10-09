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Запрошення України до НАТО і майбутнє членство стануть реальними кроками до миру, - Зеленський

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Запрошення України до НАТО і майбутнє членство для України могли б стати реальними кроками до миру. В цьому й має бути зацікавлена Європа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

Виступаючи на саміті, Зеленський нагадав про його план перемоги та заявив, що його перший пункт зосереджений на тому, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі.

"Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так, і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє", - наголосив Зеленський.

Президент України підкреслив, що правда полягає в тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією. 

"Ваші країни й люди зацікавлені в такому результаті так само як і ми. Ось чому запрошення України до НАТО і майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Без геополітичної визначеності мир неможливий. Тож я дякую всім тим, хто сьогодні налаштований по-справжньому рішуче", - підсумував він.

Підготовка другого саміту миру

Зауважимо, що другий саміт миру Україна планує провести за участі представників Російської Федерації

Однак Росія неодноразово стверджувала, що не має наміру брати участь у зустрічі.

Детальніше про причини, чому країна-агресор не хоче брати участь у зустрічі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що саміт миру було перенесено. РБК-Україна дізналось, що про це говорить Офіс президента.

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Володимир ЗеленськийНАТОВійна Росії проти України