UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Запропоновані прайс-кепи не покриють витрати "Енергоатому" на підтримку тарифу для населення, - екс-міністр

Фото: Ольга Буславець (mpe.kmu.gov.ual)
Автор: Сергей Новиков

Цінові обмеження, запропоновані у проекті постанови НКРЕКП щодо зміни прайс-кепів на оптовому ринку електроенергії, не покривають витрати "Енергоатому" для виконання встановлених спеціальних обов’язків щодо тарифів для населення (ПСО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики Ольгу Буславець в Facebook.

"Пропозиція департаменту енергоринку НКРЕКП полягає в підвищенні максимального рівня ціни до 2714 грн/МВт·год в години мінімального навантаження та 5428 грн/ МВт·год в години максимального навантаження. Таким чином максимально можлива ціна базового навантаження РДН становитиме 4 523 грн/МВт·год", - написала Буславець.

Окремо екс-міністр звернула увагу на пропозицію по рівню мінімального прайс-кепу, а саме мінімально можливої ціни. Так, департамент НКРЕКП пропонує встановити його на рівні 1152,8 грн/МВт·год.

"Такий рівень насправді не покриває витрати Енергоатому для виконання встановлених спеціальних обов’язків щодо тарифів для населення (ПСО). Тобто такий рівень мінімальної ціни буде продовжувати створювати суттєвий фінансовий дисбаланс всієї енергосистеми", - зазначила вона.

Нагадаємо, державна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" запропонувала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не впроваджувати граничні ціни на ринку електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЭнергоатомТарифи