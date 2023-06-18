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Предложенные прайс-кепы не возместят расходы "Энергоатома" на поддержку тарифа для населения, - экс-министр

Фото: Ольга Буславец (mpe.kmu.gov.ual)
Автор: Сергей Новиков

Ценовые ограничения, предложенные в проекте постановления НКРЭКУ об изменении прайс-кепов на оптовом рынке электроэнергии, не покрывают расходы "Энергоатома" для выполнения установленных специальных обязанностей по тарифам для населения (ПСО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра энергетики Ольгу Буславец в Facebook.

"Предложение департамента энергорынка НКРЭКУ заключается в повышении максимального уровня цены до 2714 грн/МВт·ч в часы минимальной нагрузки и 5428 грн/МВт·ч в часы максимальной нагрузки. Таким образом, максимально возможная цена базовой нагрузки РДН составит 4 523 грн/МВт·час", - написала Буславец.

Отдельно экс-министр обратила внимание на предложение по уровню минимального прайс-кепа, а именно - минимально возможной цены. Так, департамент НКРЭКУ предлагает установить его на уровне 1152,8 грн/МВт·ч.

"Такой уровень действительно не покрывает расходы Энергоатома для выполнения установленных специальных обязанностей по тарифам для населения (ПСО). То есть такой уровень минимальной цены будет продолжать создавать существенный финансовый дисбаланс всей энергосистемы", - отметила она.

Напомним, государственная энергогенерирующая компания "Энергоатом" предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не внедрять предельные цены на рынке электроэнергии.

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