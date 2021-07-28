Запрет на вывоз лома из Украины - вопрос экономической безопасности, - эксперт

"Металлолом - это стратегическое сырье сегодняшнего и завтрашнего дня. Лом на сегодняшний день в мире намного проще перерабатывать с точки зрения энергозатратности и экологии. Те предприятия, которые уже перешли на переработку металолома и на современное оборудование - они уже выиграли во времени", - рассказал Гужва.

Он подчеркнул, что для металлургических предприятий, перешедших на современные технологии производства, лом является необходимым сырьем. Поэтому, чтобы сохранить отечественную промышленность, следует ввести запрет на вывоз лома, дефицит которого уже начинают испытывать предприятия.

"Если мы хотим иметь свою металлургическую отрасль, ответ очевиден: мы должны обеспечить ее сырьем. Если мы будем обеспечивать сырьем нашего конкурента, то наши предприятия будут простаивать, а конкурент - получать сырье, выпускать аналогичную продукцию и занимать наши рынки в Европе и в других странах мира", - объяснил Гужва.

По его словам, в Украине десятки предприятий критично зависят от металлолома, поэтому есть серьезные основания для введения запрета на его экспорт.

"Для нас это стратегическое сырье. И от него уже все экономические - это занятость, налоги и т.д. Мой ответ очевиден - запрещать надо (экспорт лома - ред.). И это обосновано - и юридически, и экономически, и экологически", - подытожил Гужва.