Заборона на вивезення брухту з України - питання економічної безпеки, - експерт

"Металобрухт - це стратегічна сировина сьогоднішнього і завтрашнього дня. Брухт на сьогоднішній день в світі набагато простіше переробляти з точки зору енерговитратності та екології. Ті підприємства, які вже перейшли на переробку металобрухту і на сучасне обладнання - вони вже виграли в часі", - розповів Гужва.

Він підкреслив, що для металургійних підприємств, що перейшли на сучасні технології виробництва, брухт є необхідною сировиною. Тому, щоб зберегти вітчизняну промисловість, слід ввести заборону на вивіз брухту, дефіцит якого вже починають відчувати підприємства.

"Якщо ми хочемо мати свою металургійну галузь, відповідь очевидна: ми повинні забезпечити її сировиною. Якщо ми будемо забезпечувати сировиною нашого конкурента, то наші підприємства будуть простоювати, а конкурент - отримувати сировину, випускати аналогічну продукцію і займати наші ринки в Європі і в інших країнах світу", - пояснив Гужва.

За його словами, в Україні десятки підприємств критично залежать від металобрухту, тому є серйозні підстави для введення заборони на його експорт.

"Для нас це стратегічна сировина. І від нього вже всі економічні - це зайнятість, податки і т.д. Моя відповідь очевидна - забороняти треба (експорт брухту - ред.). І це обгрунтовано - і юридично, і економічно, і екологічно" , - підсумував Гужва.