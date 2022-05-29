Запрет на выезд для Порошенко может помешать Украине получить статус кандидата в члены ЕС, - евродепутат

По его мнению, эта ситуация играет на руку тем, кто не хочет видеть Украину кандидатом в члены ЕС.

"Я убежден, что на данном этапе таких ситуаций нужно избегать. Конечно, эти события не способствуют имиджу Украины за рубежом", - заявил евродепутат.

Также по его словам, на Западе есть те, кто колеблется относительно этого, а потому ищут аргументы, почему Украина может быть не готова стать даже кандидатом.

"Такое поведение и такая практика явно, по моему мнению, безусловно помогает этим структурам и силам внутри ЕС, которые не очень любят Украину. И пока я могу апеллировать только к тем, кто может это остановить и выпустить его за границу. Поэтому он должен успеть до вторника на Конгресс ЕНП в Роттердаме", - подчеркнул евродепутат.