Заборона виїзду для Порошенка може зашкодити Україні отримати статус кандидата у члени ЄС, - євродепутат

На його думку, ця ситуація грає на руку тим, хто не хоче бачити Україну кандидатом у члени ЄС.

"Я переконаний, що на даному етапі таких ситуацій потрібно уникати. Звісно, ці події не сприяють іміджу України за кордоном", - заявив євродепутат.

Також за його словами, на Заході є ті, хто вагається щодо цього, а тому шукають аргументи, чому Україна може бути не готова стати навіть кандидатом.

"Така поведінка і така практика явно, на мою думку, безумовно допомагає цим структурам і силам всередині ЄС, які не дуже люблять Україну. І поки що я можу апелювати лише до тих, хто може це зупинити і випустити його за кордон. Тож він має встигнути до вівторка на Конгрес ЄНП у Роттердамі", - наголосив євродепутат.