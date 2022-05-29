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Заборона виїзду для Порошенка може зашкодити Україні отримати статус кандидата у члени ЄС, - євродепутат

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Депутат Європейського парламенту від Німеччини, член комітету Європарламенту із закордонних справ та доповідач по Україні Міхаель Ґалер вважає, що заборона на виїзд для Петра Порошенка псує імідж України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Ґалера.

На його думку, ця ситуація грає на руку тим, хто не хоче бачити Україну кандидатом у члени ЄС.

"Я переконаний, що на даному етапі таких ситуацій потрібно уникати. Звісно, ці події не сприяють іміджу України за кордоном", - заявив євродепутат.

Також за його словами, на Заході є ті, хто вагається щодо цього, а тому шукають аргументи, чому Україна може бути не готова стати навіть кандидатом.

"Така поведінка і така практика явно, на мою думку, безумовно допомагає цим структурам і силам всередині ЄС, які не дуже люблять Україну. І поки що я можу апелювати лише до тих, хто може це зупинити і випустити його за кордон. Тож він має встигнути до вівторка на Конгрес ЄНП у Роттердамі", - наголосив євродепутат.

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