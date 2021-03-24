Запрет на въезд политикам и ученым: в ЕС вызывают послов Китая из-за санкций

МИД Германии пригласило дипломатического представителя КНР на "неотложный разговор". Статс-секретарь в германском внешнеполитическом ведомстве Мигель Бергер назвал решение китайской стороны несоразмерным шагом. Меры Пекина создают ненужное напряжение в отношениях Евросоюза и Китая, отметил он.

В санкционный список Китая вошли немец Райнхард Бютикофер из фракции Европарламента "Зеленые - Европейский свободный альянс", немецкий евродепутат из Европейской народной партии Михаэль Галер и синолог Адриан Ценц, а также Институт исследований Китая Mercator в Берлине.

Министерство иностранных дел Дании также вызвало посла КНР. Введение санкций лишь на основе критических высказываний является "отчетливой атакой на свободу выражения мнений", заявил глава МИД королевства Еппе Куфуд.

В Дании под штрафные меры Китая попала некоммерческая организация Alliance of Democracies, основанная бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Китайского посла ожидают и в МИД Бельгии. В санкционный перечень Пекина включен бельгийский депутат Самюэль Коголати, призвавший парламент охарактеризовать репрессии властей Китая в отношении уйгуров как геноцид.

Кроме того, о вызовах к себе китайских послов сообщили Франция и Литва.