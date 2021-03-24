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Заборона на в'їзд політикам і вченим: в ЄС викликають послів Китаю через санкції

Автор: Артур Родивилов

Відразу кілька країн Євросоюзу у вівторок, 23 березня, викликали у свої міністерства закордонних справ послів Китаю. Раніше Пекін ввів санкцій проти низки європейських парламентаріїв і вчених, яким заборонили в'їзд в країну.

Про це повідомляє DW.

МЗС Німеччини запросило дипломатичного представника КНР на "невідкладну розмову". Статс-секретар у німецькому зовнішньополітичному відомстві Мігель Бергер назвав рішення китайської сторони невідповідним кроком. Заходи Пекіна створюють непотрібну напругу у відносинах Євросоюзу та Китаю, зазначив він.

У санкційний список Китаю увійшли німець Райнхард Бютікофер з фракції Європарламенту "Зелені - Європейський вільний альянс", німецький євродепутат з Європейської народної партії Міхаель Галер і синолог Адріан Ценц, а також Інститут досліджень Китаю Mercator в Берліні.

Міністерство закордонних справ Данії також викликало посла КНР. Введення санкцій лише на основі критичних висловлювань є "виразною атакою на свободу вираження поглядів", заявив глава МЗС королівства Еппе Куфуд.

У Данії під штрафні заходи Китаю потрапила некомерційна організація Alliance of Democracies, заснована колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Китайського посла очікують і в МЗС Бельгії. У санкційний перелік Пекіна включений бельгійський депутат Самюель Коголаті, який закликав парламент схарактеризувати репресії влади Китаю щодо уйгурів як геноцид.

Крім того, про виклики до себе китайських послів повідомили Франція і Литва.

Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї за порушення прав людини. У списку санкцій виявилися китайські чиновники та "охоронець Кадирова".

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