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Запрет трех телеканалов: как изменилось отношение украинцев к Зеленскому

Автор: Александр Белоус

После решения о блокировке телеканалов NewsOne, ZIK и 112 личное отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому улучшилось в 20% украинцев. Примерно у такого же количества (17,4%) отношение ухудшилось.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС и СОЦИС.

В то же время большинство (58%) украинцев не изменили отношения к Зеленскому после решения закрыть три телеканала.

По данным опроса, решение о запрете телеканалов поддержали 46,7% украинцев, недовольны - 34,7% респондентов.

Опрос проводился 11 - 16 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной информации - телефонное интервью СATI (computer-assisted telephone interviews). Силами двух исследовательских центров (СОЦИС и КМИС) всего было опрошено 3000 респондентов - по 1500 каждый из центров. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет 1,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" половина украинцев (49%) поддерживают решение прекратить вещание телеканалов 112, NewsOne, ZIK. При этом 41% респондентов выступают против.

По данным опроса КМИС, решение президента Владимира Зеленского прекратить вещание телеканалов 112, NewsOne и ZIK поддержали от 35 до 43% украинцев. Одобрение этого шага зависело от формулировки вопроса.

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