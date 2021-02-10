Решение Зеленского закрыть три телеканала поддержала половина украинцев

Половина украинцев (49%) поддерживают решение прекратить вещание телеканалов 112, NewsOne, ZIK. При этом 41% респондентов выступают против.

По данным опроса, 78% респондентов знают о том, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов.

Среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%).

При этом, 72% опрошенных поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц Украины если их деятельность вредит интересам государства (46% однозначно поддерживают, 26% - скорее поддерживают). В случае наличия доказательств причастности этих лиц к террористической деятельности или сепаратизма, уровень поддержки санкций против них возрастает до 85% (67% - однозначно поддерживают, 18% - скорее поддерживают).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-8 февраля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии трех телеканалов 2, NewsOne, ZIK.

Больше о закрытии телеканалов в материале РБК-Украина "Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше".