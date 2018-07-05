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Запрет строительства Музея Революции достоинства в Киеве будет действовать 2-3 месяца

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 11:07
Фото: проект Музея Революции достоинства (maidanmuseum.org)
Фото: проект Музея Революции достоинства (maidanmuseum.org)

Прокурор выдал запрет на изменение ландшафта до завершения следственных экспериментов

Запрет строительства Музея Революции достоинства в Киеве будет действовать 2-3 месяца. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Так, Горбатюк отметил, что музей строить не запрещали, а лишь временно запретили работы по изменению ландшафта.

"Запрета строить как такового нет, есть постановление следователя о сохранении ландшафта завершения следственных действий и экспериментов в уголовном производстве", - сказал он, отметив, что речь идет о ппроизводстве об убийствах на улице Институтской.

По словам Горбатюка, прокурор выдал предписание на период до завершения следственных экспериментов, которые планируют завершить за 2-3 месяца.

Напомним, ранее директор музея Игорь Пошивайло заявлял, что департамент Горбатюка выдал распоряжение о запрете строительства музея.

Отметим, проектировать музей будут немецкие архитекторы.

В 2016 году, согласно президентскому указу, музею был предоставлен статус национального музея.

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Теги публикации: ГПУ, музей, Майдан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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