Запрет на российские соцсети и медиа будет продлен, - Бородянский

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр Владимир Бородянский.

В частности, Бородянский опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ, поскольку весной заканчиваются сроки запрета.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии… Будем инициировать. Обязательно", - добавил Бородянский.

Напомним, до победы на президентских выборах Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина сравнил запрет российских соцсетей с "парковками в Киеве". Он также подчеркивал, что альтернативных социальных сетей украинцам недостаточно, если они обходят запрет.

Кроме того, в августе нынешний вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что не рекомендовал бы снимать блокаду социальных сетей. По его мнению, там "довольно много контента, который негативно влияет на украинцев".

"Я бы рекомендовал. К сожалению, ВКонтакте стало спецоперацией России против Украины. После ухода Павла Дурова это очевидно", - отметил он.