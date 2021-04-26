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Заборона продажу ліків дітям: комітет ВР просить розглянути закон на позачерговому засіданні

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 15:33
Заборона продажу ліків дітям: комітет ВР просить розглянути закон на позачерговому засіданні Фото: Раду просять розглянути закон про заборону продажу ліків дітям (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть заборонити продаж ліків дітям. Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації просить розглянути відповідний законопроект №5122 на позачерговому засіданні парламенту.

Про це написав глава комітету Михайло Радуцький у своєму Telegram.

Він підкреслив, що з початку року правоохоронці фіксують значне збільшення кількості спроб дитячих самогубств. Упродовж минулого року було 123 випадки, з січня по березень нинішнього - вже 101.

Крім того, за статистикою ВООЗ, при спробах вкоротити собі віку у 60% випадків підлітки обирають пігулки. Це найбільш доступний для дітей спосіб заподіяти собі шкоди.

"Закликаю колег включити законопроект №5122 до порядку денного одного з найближчих позачергових засідань. Це питання потрібно розглянути терміново", - підкреслив парламентар.

Нагадаємо, на початку березня комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував ВР заборонити в Україні продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам.

Як писало РБК-Україна, раніше в ліцеї Боярки двоє семикласниць отруїлися медпрепаратом "Дротаверин". Школярки наковталися пігулок, у результаті чого одна з них померла.

Крім того, два випадки отруєння зафіксували в Умані. Один з випадків пов'язаний з передозуванням ліками.

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