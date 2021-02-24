Запрет на посадку и высадку пассажиров и блок-посты: на Прикарпатье усилят карантин

В Ивано-Франковской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 26 февраля ужесточают карантин. Область окажется в "красной" зоне карантина.
Подробнее о новых ограничениях - в материале РБК-Украина.
Решение об ужесточении карантина приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Новые ограничения будут включать:
Таким образом, с пятницы в Ивано-Франковской области начнет действовать "красная зона" карантина.
"Ситуация в Ивано-Франковской области на сегодня остается напряженной и не улучшается как в части занятости коек, так и в части заболевших и госпитализированных. Мы имеем опыт изоляции областей в начале пандемии, что приостановило распространения болезни. Поэтому должны принять взвешенное и правильное решение, которое не допустит дальнейшего обострения ситуации", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, с сегодняшнего дня в Украине вступил в силу адаптивный карантин.
Также РБК-Украина писало, что в "красную" зону карантина попали уже две области, семь областей - в "оранжевой".