UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Запрет на посадку и высадку пассажиров и блок-посты: на Прикарпатье усилят карантин

Автор: Игорь Литвиненко

В Ивано-Франковской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 26 февраля ужесточают карантин. Область окажется в "красной" зоне карантина.

Подробнее о новых ограничениях - в материале РБК-Украина.

Решение об ужесточении карантина приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Новые ограничения будут включать:

  • запрет на посадку и высадку пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них;
  • на въездах и выездах из области будут оборудованы контрольно-пропускные пункты;
  • на блок-постах медработники будут проводить термоскрининг и опрос граждан, относительно наличия у них респираторных симптомов.

Таким образом, с пятницы в Ивано-Франковской области начнет действовать "красная зона" карантина.

"Ситуация в Ивано-Франковской области на сегодня остается напряженной и не улучшается как в части занятости коек, так и в части заболевших и госпитализированных. Мы имеем опыт изоляции областей в начале пандемии, что приостановило распространения болезни. Поэтому должны принять взвешенное и правильное решение, которое не допустит дальнейшего обострения ситуации", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине вступил в силу адаптивный карантин.

Также РБК-Украина писало, что в "красную" зону карантина попали уже две области, семь областей - в "оранжевой".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ивано-Франковская областьКарантинКоронавирус
Читайте также
COVID в Украине: 5850 новых заражений и более трех тысяч госпитализированных
"Худший сценарий позади". В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии COVID
Прогноз погоды