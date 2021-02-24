Заборона на посадку і висадку пасажирів і блок-пости: на Прикарпатті посилять карантин

В Івано-Франківській області у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом з 26 лютого посилюють карантин. Область опиниться в "червоній" зоні карантину.
Детальніше про нові обмеження - в матеріалі РБК-Україна.
Рішення про посилення карантину ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Нові обмеження будуть включати:
Таким чином, з п'ятниці в Івано-Франківській області почне діяти "червона зона" карантину.
"Ситуація в Івано-Франківській області на сьогодні залишається напруженою і не поліпшується як в частині зайнятості ліжок, так і у частини хворих і госпіталізованих. Ми маємо досвід ізоляції областей на початку пандемії, що припинило поширення хвороби. Тому повинні прийняти виважене і правильне рішення, яке не допустить подальшого загострення ситуації", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, відсьогодні в Україні набув чинності адаптивний карантин.
Також РБК-Україна писало, що в "червону" зону карантину потрапили вже дві області, сім областей - в "помаранчевій".