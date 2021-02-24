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Заборона на посадку і висадку пасажирів і блок-пости: на Прикарпатті посилять карантин

Автор: Ігор Литвиненко

В Івано-Франківській області у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом з 26 лютого посилюють карантин. Область опиниться в "червоній" зоні карантину.

Детальніше про нові обмеження - в матеріалі РБК-Україна.

Рішення про посилення карантину ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Нові обмеження будуть включати:

  • заборона на посадку та висадку пасажирів на регулярні і нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом у населені пункти Івано-Франківської області і з них;
  • на в'їздах і виїздах з області будуть обладнані контрольно-пропускні пункти;
  • на блок-постах медпрацівники будуть проводити термоскринінг та опитування громадян, щодо наявності у них респіраторних симптомів

Таким чином, з п'ятниці в Івано-Франківській області почне діяти "червона зона" карантину.

"Ситуація в Івано-Франківській області на сьогодні залишається напруженою і не поліпшується як в частині зайнятості ліжок, так і у частини хворих і госпіталізованих. Ми маємо досвід ізоляції областей на початку пандемії, що припинило поширення хвороби. Тому повинні прийняти виважене і правильне рішення, яке не допустить подальшого загострення ситуації", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні набув чинності адаптивний карантин.

Також РБК-Україна писало, що в "червону" зону карантину потрапили вже дві області, сім областей - в "помаранчевій".

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Новини України Івано-Франківська областьКарантинКоронавірус
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