ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Запрет на передвижение и проверка документов: СБУ проводит учения в Херсонской области

Новина українською →
Херсон, Понедельник 11 октября 2021 17:39
Запрет на передвижение и проверка документов: СБУ проводит учения в Херсонской области Фото: СБУ проводит в Херсонской области антитеррористические учения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Херсонской области начались двухдневные антитеррористические учения Службы безопасности Украины (СБУ). В отдельных районах возможно ограничение транспорта и проверка документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регионального управления СБУ.

Учения пройдут в течение двух дней - 11 и 12 октября. Они будут проходить в максимально приближенных к реальным условиям.

В спецслужбе предупредили, что во время учений в Геническом районе могут временно вводить особый режим, в частности, ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов. Также могут проверять документы, удостоверяющие личность, личные вещи, автомобили.

В СБУ просят граждан сохранять спокойствие и с понимаем отнестись к некоторым неудобствам и соблюдать правила личной безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Херсон
NEWS
Транспорт по COVID-сертификатам: когда начнут действовать новые ограничения
Транспорт по COVID-сертификатам: когда начнут действовать новые ограничения
DAILY
Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"