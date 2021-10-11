Запрет на передвижение и проверка документов: СБУ проводит учения в Херсонской области

В Херсонской области начались двухдневные антитеррористические учения Службы безопасности Украины (СБУ). В отдельных районах возможно ограничение транспорта и проверка документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регионального управления СБУ .

Учения пройдут в течение двух дней - 11 и 12 октября. Они будут проходить в максимально приближенных к реальным условиям.

В спецслужбе предупредили, что во время учений в Геническом районе могут временно вводить особый режим, в частности, ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов. Также могут проверять документы, удостоверяющие личность, личные вещи, автомобили.

В СБУ просят граждан сохранять спокойствие и с понимаем отнестись к некоторым неудобствам и соблюдать правила личной безопасности.