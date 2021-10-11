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Заборона на пересування і перевірка документів: СБУ проводить навчання в Херсонській області

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Херсон, Понеділок 11 жовтня 2021 17:39
Заборона на пересування і перевірка документів: СБУ проводить навчання в Херсонській області Фото: СБУ проводить у Херсонській області антитерористичні навчання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Херсонській області почалися дводенні антитерористичні навчання Служби безпеки України (СБУ). В окремих районах можливе обмеження транспорту і перевірка документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регіонального управління СБУ.

Навчання пройдуть протягом двох днів - 11 і 12 жовтня. Вони будуть проходити в максимально наближених до реальних умов.

У спецслужбі попередили, що під час навчань у Генічеському районі можуть тимчасово вводити особливий режим, зокрема, обмеження або заборона руху транспорту і пішоходів. Також можуть перевіряти документи, що засвідчують особу, особисті речі, автомобілі.

В СБУ просять громадян зберігати спокій і з розумінням поставитися до деяких незручностей і дотримуватися правил особистої безпеки.

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Служба безпеки України Херсон
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