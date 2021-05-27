Запрет импорта российско-белорусского электроэнергии на 4 месяца - это имитация, - экс-премьер

Решение НКРЭКУ запретить импорт тока из России и Беларуси только до октября - это имитация, а не защита национальных интересов.

Об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк в Telegram-канале.

"Почти два года власть финансово спонсировала режимы Путина/Лукашенко деньгами украинских потребителей, шахтеров, энергетиков. Это такая же государственная измена, как и деятельность кума Путина в Украине. Это преступление власти предлагают восстановить с 1 октября, чтобы дальше платить деньги в российский и белорусский бюджеты, из которых удерживают армии эти диктаторские режимы, угрожающие Украине", - заявил экс-премьер.

Он подчеркнул, что решение НКРЭКУ не отвечает национальным интересам.

"Либо вы боретесь на самом деле против наших врагов или, как всегда, - имитация", - добавил экс-премьер.