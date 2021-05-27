ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Запрет импорта российско-белорусского электроэнергии на 4 месяца - это имитация, - экс-премьер

Новина українською →
Киев, Четверг 27 мая 2021 11:21
Запрет импорта российско-белорусского электроэнергии на 4 месяца - это имитация, - экс-премьер Фото: НКРЭКУ решил запретить импорт тока из России и Беларуси до октября (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

Решение НКРЭКУ запретить импорт тока из России и Беларуси только до октября - это имитация, а не защита национальных интересов.

Об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк в Telegram-канале.

"Почти два года власть финансово спонсировала режимы Путина/Лукашенко деньгами украинских потребителей, шахтеров, энергетиков. Это такая же государственная измена, как и деятельность кума Путина в Украине. Это преступление власти предлагают восстановить с 1 октября, чтобы дальше платить деньги в российский и белорусский бюджеты, из которых удерживают армии эти диктаторские режимы, угрожающие Украине", - заявил экс-премьер.

Он подчеркнул, что решение НКРЭКУ не отвечает национальным интересам.

"Либо вы боретесь на самом деле против наших врагов или, как всегда, - имитация", - добавил экс-премьер.

Напомним, 15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая группа народных депутатов.

26 мая НКРЭКУ приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В частности более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должен генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Энергетика электроэнергия из РФ
NEWS
"Состоялся жесткий обмен мнениями": в ОП рассказали о переговорах "нормандских" советников
"Состоялся жесткий обмен мнениями": в ОП рассказали о переговорах "нормандских" советников
DAILY
Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку