Заборона імпорту російсько-білоруського електроенергії на 4 місяці - це імітація, - екс-прем’єр

Рішення НКРЕКП заборонити імпорт струму з Росії і Білорусі лише до жовтня - це імітація, а не захист національних інтересів.

Про це заявив екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк в Telegram-каналі.

"Майже два роки влада фінансово спонсорувала режими Путіна/Лукашенка грошима українських споживачів, шахтарів, енергетиків. Це така сама державна зрада, як і діяльність кума Путіна в Україні. Цей злочин влада пропонує відновити з 1 жовтня, щоб далі платити гроші в російський і білоруський бюджети, з яких утримують армії ці диктаторські режими, що загрожують Україні", - заявив екс-прем’єр.

Він наголосив, що рішення НКРЕКП не відповідає національним інтересам.

"Або ви боретесь насправді проти наших ворогів або, як завжди, - імітація", - додав екс-прем’єр.