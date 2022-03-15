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Запрет на импорт стали и сделки с ВПК: что вошло в новые санкции ЕС против России

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Брюссель, Вторник 15 марта 2022 10:40
Запрет на импорт стали и сделки с ВПК: что вошло в новые санкции ЕС против России Фото: ЕС вводит новый пакет санкций против России (flickr.com libereurope)
Автор: Илона Свиридова

Совет Европейского союза согласовал очередной пакет санкций против России за войну против Украины. В него вошел запрет на импорт стальных изделий примерно на 3,3 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Сообщается, что четвертый пакет санкций против России предусматривает:

  • полный запрет на любые сделки с российскими государственными предприятиями в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК);
  • запрет на импорт в ЕС стальных изделий. Экспортные потери России оцениваются в 3,3 млрд евро;
  • запрет на инвестиции в российский энергетический сектор, за некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и поставок энергоресурсов в ЕС;
  • запрет на экспорт предметов роскоши (элитных роскошных автомобилей, ювелирных изделий и т. д.);
  • запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям.

Кроме того, расширен санкционный список олигархов и бизнес-элит, связанных с Кремлем, а также компаний, работающих в военной и оборонной сферах. Также расширен список субъектов, которые активно занимаются дезинформацией.

Среди прочего ЕС вместе с другими членами Всемирной торговой организации (ВТО) договорился лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия оказалась на пороге дефолта по внешним обязательствам из-за санкций.

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