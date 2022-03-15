Запрет на импорт стали и сделки с ВПК: что вошло в новые санкции ЕС против России

Совет Европейского союза согласовал очередной пакет санкций против России за войну против Украины. В него вошел запрет на импорт стальных изделий примерно на 3,3 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Сообщается, что четвертый пакет санкций против России предусматривает: полный запрет на любые сделки с российскими государственными предприятиями в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК);

запрет на импорт в ЕС стальных изделий. Экспортные потери России оцениваются в 3,3 млрд евро;

запрет на инвестиции в российский энергетический сектор, за некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и поставок энергоресурсов в ЕС;

запрет на экспорт предметов роскоши (элитных роскошных автомобилей, ювелирных изделий и т. д.);

запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям. Кроме того, расширен санкционный список олигархов и бизнес-элит, связанных с Кремлем, а также компаний, работающих в военной и оборонной сферах. Также расширен список субъектов, которые активно занимаются дезинформацией. Среди прочего ЕС вместе с другими членами Всемирной торговой организации (ВТО) договорился лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле.