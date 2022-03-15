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Заборона на імпорт сталі та угоди з ВПК: що увійшло до нових санкцій ЄС проти Росії

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Брюссель, Вівторок 15 березня 2022 10:40
Заборона на імпорт сталі та угоди з ВПК: що увійшло до нових санкцій ЄС проти Росії Фото: ЄС вводить новий пакет санкцій проти Росії (flickr.com libereurope)
Автор: Ілона Свиридова

Рада Європейського союзу погодила черговий пакет санкцій проти Росії за війну проти України. До нього ввійшла заборона на імпорт сталевих виробів приблизно на 3,3 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Повідомляється, що четвертий пакет санкцій проти Росії передбачає:

  • повну заборону на будь-які угоди з російськими державними підприємствами у сфері військово-промислового комплексу (ВПК);
  • заборону імпорту до ЄС сталевих виробів. Експортні втрати Росії оцінюються у 3,3 млрд євро;
  • заборонауна інвестиції в російський енергетичний сектор, за деякими винятками для цивільної атомної енергетики та постачання енергоресурсів до ЄС;
  • заборону експорту предметів розкоші (елітних розкішних автомобілів, ювелірних виробів тощо);
  • заборону на присвоєння рейтингів Росії та російським компаніям.

Крім того, розширено список санкцій олігархів та бізнес-еліт, пов'язаних з Кремлем, а також компаній, що працюють у військовій та оборонній сферах. Також розширено список суб'єктів, які активно займаються дезінформацією.

Серед іншого, ЄС разом з іншими членами Світової організації торгівлі (СОТ) домовився позбавити Росію режиму найбільшого сприяння в торгівлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія опинилася на порозі дефолту за зовнішніми зобов'язаннями через санкції.

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