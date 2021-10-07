Запрет на экспорт металлолома нужно вводить немедленно, иначе заводы не смогут работать, - нардеп

Кабмин должен запретить экспорт металлолома, чтобы защитить украинских производителей и не допустить остановок заводов, которые платят зарплаты украинцам, и налоги в государственный бюджет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата фракции "Слуга народа" Алексея Мовчана.

По его словам, вывоз металлолома в значительных объемах, который происходит сейчас, грозит отечественной промышленности, ведь вывозится стратегическое сырье, без которой меткомбинаты не смогут работать.

"Это угроза для наших предприятий - мощных, крупных, которые занимаются переработкой металлолома и производством металлоизделий. Собственно, мы должны думать заранее длительно. Мир в этих условиях часто закрывается, экономики мира фрагментируются, и надо думать в первую очередь о национальном налогоплательщике, работодателе, товаропроизводителе", - сказал Мовчан.

По его мнению, правительство должно принять решение об ограничении экспорта металлолома, чтобы защитить отечественных металлургов.

"Это угроза и правительство должно быстро, реактивно реагировать на эту угрозу", - подчеркнул Мовчан.