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Заборону на експорт металобрухту потрібно вводити негайно, інакше заводи не зможуть працювати, - нардеп

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 14:01
Заборону на експорт металобрухту потрібно вводити негайно, інакше заводи не зможуть працювати, - нардеп Фото: мораторій на експорт брухту в Україні (twitter.com)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд має заборонити експорт металобрухту, щоб захистити українських виробників і не допустити зупинок заводів, які платять зарплати українцям, і податки в державний бюджет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата фракції "Слуга народу" Олексія Мовчана.

За його словами, вивіз металобрухту у значних обсягах, який відбувається зараз, загрожує вітчизняній промисловості, адже вивозиться стратегічна сировина, без якої меткомбінати не зможуть працювати.

"Це загроза для наших підприємств - потужних, великих, які займаються переробкою металобрухту і виробництвом металовиробів. Власне, ми маємо думати наперед довгостроково. Світ в цих умовах часто закривається, економіки світу фрагментуються, і треба думати в першу чергу про національного платника податків, роботодавця, товаровиробника", - сказав Мовчан.

На його думку, уряд має ухвалити рішення про обмеження експорту металобрухту, щоб захистити вітчизняних металургів.

"Це загроза і уряд має швидко, реактивно реагувати на цю загрозу", - наголосив Мовчан.

Нагадаємо, металурги звернулися з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського з закликом тимчасово обмежити експорт брухту і не допустити зупинки українських підприємств, які вже потерпають від дефіциту сировини. Пізніше Міністерство економіки опублікував проект постанови про обмеження експорту, але ухвалення проекту з невідомих причин відстрочили.

Тим часом народний депутат Андрій Ніколаєнко наголосив: встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовому вивезенню сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново ввести тимчасову заборону на експорт.

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експорт металобрухту
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