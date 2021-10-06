Запрет на экспорт металлолома нужен, чтобы обеспечить налоговые поступления в бюджет, - нардеп

Запрет на вывоз лома позволит сохранить работу для десятков тысяч металлургов, увеличить поступления в бюджет и улучшить экологическую ситуацию в стране.

Депутат напомнил, что сейчас сложилась критическая ситуация с экспортом лома, который вывозится в огромных объемах, из-за чего отечественная металлургия уже испытывает дефицит этого сырья. По его словам, если в ближайшее время не ввести запрет, меткомбинаты вынуждены будут останавливать свою работу и десятки тысяч их сотрудников могут остаться без работы.

"Первый положительный аспект от того, что будет введено ограничение на экспорт металлолома, а, следовательно, предприятия Украины получат нормальные запасы этого сырья, смогут обеспечивать рабочий процесс, следовательно, люди будут спокойно ходить на работу и получать зарплаты", - рассказал Соха в эфире телеканала "Украина 24".

Депутат также напомнил, что переработка металлолома украинскими предприятиями даст гораздо больше поступлений в бюджет, чем поступающие сейчас средства от действующей экспортной пошлины. К тому же стране гораздо выгоднее экспортировать готовую продукцию, а не сырье.

"За первое полугодие 2020-го экспортировано 17 тыс. тонн лома за границу. За первое полугодие уже 2021 года - 213 тыс. тонн лома. Т.е. 200 тыс. тонн лома, сырья, которое необходимо украинским заводам, украинским предприятиям, мы просто так подарили туркам, китайцам, которые на этом сырье сделали конечный продукт, получили дополнительную стоимость, получили налоги и валютную выручку. У них все нормально. А у нас - нехватка", - объяснил Соха.

Кроме того, он обратил внимание на то, что меткомбинаты, использующие лом в качестве сырья, работают по более современным технологиям, не причиняющим вреда окружающей среде.

"Почему сейчас многие страны уходят в переработку лома? Потому что это менее затратная и по энергетике, и по экологии производство. Как минимум два процесса - это агломерация руды (аглофабрики), и это доменные печи, где получается первичный продукт - чугун из руды, мы уходим от них и используем в производстве лом. Т.е. таким образом, мы защищаем экологическую ситуацию в стране", - сказал Соха.