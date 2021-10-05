Экспорт металлолома противоречит национальным интересам, его необходимо запретить, - нардеп

Экспорт металлолома с территории Украины происходит галопирующими темпами, и это противоречит национальным интересам. Ведь вместо того, чтобы стимулировать производство внутри страны, власть фактически создает дефицит сырья.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, заместителя председателя Комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского.

Именно поэтому экспорт металлолома из Украины должен быть временно запрещен.

"Если мы выбираем вектор стимулировать экспорт сырья, то мы уничтожаем остатки украинской промышленности, отправляем наших граждан на заработки в Польшу, и консервируем Украину, как сырьевую экономику", - отметил он в эфире украинского телеканала.

Зато убежден нардеп, власть должна сделать все возможное, чтобы прежде всего обеспечить работу промышленности внутри страны, ведь от этого зависит и социально-экономический рост.

"Если мы ограничиваем экспорт сырья, то мы стимулируем его переработку внутри страны. А это - рабочие места для украинских граждан, и налоги в бюджеты украинских городов", - резюмировал Кисилевский.