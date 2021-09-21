Запрет на экспорт металлолома даст Украине 85 млрд грн налогов, - эксперт

Он напомнил, что резкий рост цен на лом на мировых рынках привел к его массовому экспорту из Украины. В итоге отечественные металлургические предприятия, для которых лом является ключевым сырьем, уже испытывают его дефицит и этот дефицит продолжает расти.

"Дефицит (лома, - ред.) увеличивается в силу того, что увеличиваются объемы экспорта. Турция продолжает повышать цены и массово скупать металлолом, откуда это только возможно, в том числе и из Украины. Еще одна особенность заключается в том, что один из поставщиков, Ливан, недавно ввел запрет на экспорт металлолома. Поэтому на международных рынках возникает дефицит, металлолом дорожает, доступного становится все меньше", - объяснил Гужва.

По его словам, украинские меткомбинаты не могут закупать лом по ценам, по которым его покупает, например, Турция - поскольку, в отличие от турецких, украинские металлурги не получают поддержки от государства. Поэтому они призывают правительство ввести запрет на экспорт лома, чтобы сохранить отечественную металлургию.

Кроме того, Гужва подчеркнул: государство получит в десятки раз больше поступлений в бюджет, если металлолом будет не экспортирован, а переработан отечественными метпредприятиями.

"Если до конца года мы ничего не сделаем, то, по оценкам нашего центра аналитического, экспорт лома может возрасти до рекордных 1,5 млн тонн. Что это означает? Это означает, что государство получит около 2,5-3 млрд грн налогов в виде экспортной пошлины за лом. И все! А если бы мы переработали эти 1,5 млн тонн металлолома, то мы могли бы произвести около 10 тыс. тонн стали. И получили бы около 85 млрд грн налогов", - подчеркнул Гужва.