Запрет на экспорт коксующегося угля приведет к остановке предприятий, - ФМУ

По его словам, коксующийся уголь используется лишь в производственном металлургическом цикле. Но сейчас в ГМК - огромные проблемы, много предприятий остановилось или работают на минимальных мощностях, и из-за этого коксующийся уголь стал продукцией профицитной.

"Единственная возможность предприятия, которое его производит, выжить - продавать его на экспорт. Поэтому мы надеемся, что решение власти запретить экспорт этого угля - это ошибка: хотели запретить вывоз энергетического угля, но включили в перечень и коксующийся. Мы рассчитываем, что ошибка эта будет исправлена срочно, потому что это серьезнейший удар по производителям коксующегося угля. Ведь они из-за кризиса лишились внутренних рынков сбыта, а теперь им еще и экспорт запретили", - подчеркнул Беленький.

Он также отметил, что решение правительства стало для производителей коксующегося угля полной неожиданностью - ведь у них уже были наработанные контракты с европейскими заказчиками, поэтому ситуация станет ударом по репутации Украины как надежного экспортера.

"Запрет на экспорт коксующегося угля приведет в конечном итоге к остановке этих предприятий, со всеми негативными вытекающими последствиями - и для экономики Украины, и для бюджета, и для людей, которые там работают. Поэтому, на мой взгляд, решение надо пересматривать", - резюмировал Беленький.

Напомним, ранее Минэнерго сообщило, что экспорт коксующегося угля из Украины запрещен - потому что этот уголь может быть использован для тепловой генерации.

В свою очередь президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что коксующийся уголь не дает во время сжигания такого эффекта, как энергетический уголь, и поэтому его использовать экономически нецелесообразно.