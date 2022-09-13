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Запрет на экспорт коксующегося угля не поможет пройти зиму, но подорвет репутацию, - эксперт

Фото: запрет на экспорт коксующегося угля не поможет пройти зиму (flickr)
Автор: Илона Свиридова

Добавление коксующегося угля в перечень продукции, запрещенной к экспорту, - ошибка, которая приведет лишь к убыткам украинских предприятий и репутационным потерям Украины.

б этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

По его мнению, официальная причина запрета на экспорт коксующегося угля - то, что он может быть использовать для тепловой генерации. Однако коксующийся уголь не дает во время сжигания такого эффекта, как энергетический уголь, и поэтому его использовать экономически нецелесообразно, отмечает он.

В то же время, этот тип угля используется в металлургии - однако та, из-за кризиса в отрасли, практически перестала его покупать, тем самым лишив предприятие возможности заработать на внутреннем рынке.

"Сейчас металлургические предприятия, которые остались на подконтрольной Украине территории, загружены на 10-15%. Понятно, что существует избыток угля. И мы могли бы продавать этот избыток в Европу и получать за это валютную выручку, которая нам необходима для поддержки нашего валютного курса - речь идет о сумме 200 миллионов долларов в год. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие недели правительство вернется к этому вопросу, и все-таки оставит кокс уголь в перечне продукции, которую можно отправлять на импорт", - подчеркнул эксперт.

Каленков также напомнил, что европейцы ввели эмбарго на уголь из РФ, чтобы поддержать Украину, и у украинских предприятий есть обязательства перед европейскими контрагентами. Теперь они не смогут их выполнить, что приведет к ухудшению репутации Украины как надежного поставщика, и помешает нам завоевать ниши на мировом рынке, ранее занятые российскими компаниями.

"Мы потеряем все контракты, которые были с невероятным трудом добыты. А если мы подставим единожды наших европейских контрагентов - понятно, что никакого доверия к украинским поставщикам не будет. То есть, мы подрываем репутацию среди европейских партнеров, и это - огромное отрицательное последствие такого решения. Поэтому мы, безусловно, будем обращаться к правительству, чтобы они оперативно пересмотрели свое решение и нашли альтернативу", - резюмировал Каленков.

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