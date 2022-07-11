Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: новые ограничения вступили в силу
Нормы очередного закона против курильщиков в Украине вступили в силу с 11 июля. Среди них запрет электронных сигарет и кальянов в помещениях и общественных местах и закрытие всех курилок в помещениях на предприятиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.
Обновленный перечень мест, где курение запрещено
Закон приравнивает электронные сигареты к обычным. Согласно документу, запрещается курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов:
- 1) в лифтах и таксофонах;
- 2) в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
- 3) в помещениях и на территории учебных заведений;
- 4) в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- 5) в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- 6) в помещениях объектов культурного назначения;
- 7) в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- 8) в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- 9) в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
- 10) в помещениях общежитий;
- 11) на детских площадках;
- 12) в местах общего пользования жилых домов;
- 13) в подземных переходах;
- 14) в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси;
- 15) на вокзалах и станциях;
- 16) на остановках общественного транспорта.
Кроме того, запрещается курение в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.
Отметим, сейчас действует норма о возможности обустройства мест для курения: в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан; в помещениях общежитий; в аэропортах и на вокзалах.
Штрафы за курение
Курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом предусматривает штраф 51-170 грн. В случае повторного в течение года нарушения штраф составляет 170-340 грн.
За размещение пепельниц, кальяна или курения предусмотрен штраф:
- для субъектов хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) - в размере 1000 грн, в случае повторного в течение года нарушения - 10000 грн.
- - для заведений ресторанного хозяйства - 3000 грн, в случае повторного в течение года нарушения - 15000 грн.
Где можно безопасно курить
Для целей законом запрета курения еще раз определяется понятие "общественное место" - часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.
Таким образом, улицы, парки и пляжи не являются общественными местами и в них можно курить.
В то же время закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей общины.
Напомним, по данным Госстата, количество украинцев в возрасте 12 лет и старше, которые сообщили, что курят, в 2019 году составляла 5,56 млн человек.
Отметим, по данным опроса КМИС, в мае 2022 года по сравнению с 2020 годом процент ежедневных курильщиков в Украине увеличился среди мужчин с 38,0% до 44,4%, среди женщин с 10,8% до 14,9%, а среди всех опрошенных с 23,1% до 28,3%.
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