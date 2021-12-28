Запрет асбеста будет иметь серьезные последствия, - эксперты

Как отмечает издание, данные по заболеваемости и смертности от использования шифера населением в Украине отсутствуют, так как он является безопасным материалом, состоящим на 85% из цемента и на 10% из волокон хризотил-асбеста, которые связаны в цементной матрице и не способны выделяться в каких-либо опасных концентрациях из материала.



По мнению отраслевых экспертов, замена асбеста при производстве шифера другими волокнами-заменителями, такими как целлюлоза и PVA, проблематична, поскольку волокнистоцементная матрица становится менее прочной, чем у традиционного асбестового шифера. Лабораторные испытания показывают, что фактическая разрушающая нагрузка у безасбестового шифера в среднем на 40–45% ниже, чем у асбестового.



Безасбестовый шифер также является имитацией традиционного шифера, так как значительно уступает по прочности, себестоимость производства выше, не известна долговечность и нет информации о том, как часто придется менять такой материал, пишет издание.



В то же время запрет шифера может привести к потере сотен рабочих мест в отрасли, люди, особенно в сельской местности, лишатся возможности приобретать самый доступный кровельный материал, пострадают сельхозпроизводители.



Серьезной проблемой также станет вопрос замены и утилизации шифера, хоть в законопроекте № 4142 запрет напрямую не устанавливает обязательства замены шиферной кровли.



Под давлением общественности, напуганной опасностью асбеста, власть будет вынуждена удалять шифер с социальных объектов и заменять его на более дорогую кровлю, а также утилизировать как опасные отходы, ведь в случае признания шифера опасным материалом изменится и класс опасности отхода (с 4 на 1), то есть утилизировать его станет гораздо дороже, потребуется строительство полигонов.