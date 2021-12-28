Запрет асбеста будет иметь серьезные последствия, - эксперты

Запрет использования асбеста, инициированный в законопроекте "Об общественном здоровье" (№ 4142), на самом деле является запретом на производство и использование шифера, так как свыше 95% всего импортируемого хризотилового асбеста используется для производства этого кровельного материала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Обозреватель".
Как отмечает издание, данные по заболеваемости и смертности от использования шифера населением в Украине отсутствуют, так как он является безопасным материалом, состоящим на 85% из цемента и на 10% из волокон хризотил-асбеста, которые связаны в цементной матрице и не способны выделяться в каких-либо опасных концентрациях из материала.
По мнению отраслевых экспертов, замена асбеста при производстве шифера другими волокнами-заменителями, такими как целлюлоза и PVA, проблематична, поскольку волокнистоцементная матрица становится менее прочной, чем у традиционного асбестового шифера. Лабораторные испытания показывают, что фактическая разрушающая нагрузка у безасбестового шифера в среднем на 40–45% ниже, чем у асбестового.
Безасбестовый шифер также является имитацией традиционного шифера, так как значительно уступает по прочности, себестоимость производства выше, не известна долговечность и нет информации о том, как часто придется менять такой материал, пишет издание.
В то же время запрет шифера может привести к потере сотен рабочих мест в отрасли, люди, особенно в сельской местности, лишатся возможности приобретать самый доступный кровельный материал, пострадают сельхозпроизводители.
Серьезной проблемой также станет вопрос замены и утилизации шифера, хоть в законопроекте № 4142 запрет напрямую не устанавливает обязательства замены шиферной кровли.
Под давлением общественности, напуганной опасностью асбеста, власть будет вынуждена удалять шифер с социальных объектов и заменять его на более дорогую кровлю, а также утилизировать как опасные отходы, ведь в случае признания шифера опасным материалом изменится и класс опасности отхода (с 4 на 1), то есть утилизировать его станет гораздо дороже, потребуется строительство полигонов.
Напомним, по данным исследования Института экономики и прогнозирования НАН Украины расходы от предполагаемого запрета использования хризотила в Украине составят 854,9 млрд грн при худшем сценарии, предполагающем полную замену и утилизацию существующих шиферных кровель в стране.
Данные социологического опроса компании Pollster среди жителей сельской местности Украины, являющихся основными потребителями шифера, демонстрируют, что 79% опрошенных респондентов не поддерживают или не определились относительно запрета шифера в Украине.