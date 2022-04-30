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Запрещено Женевскими конвенциями. РФ хотела обменять наших гражданских на военнопленных

Ирина Верещук (Фото: minre.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Запрещено Женевскими конвенциями. РФ хотела обменять наших гражданских на военнопленных вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что во время обменов пленными с Украиной российская сторона пыталась обменять украинское гражданское население на российских военнопленных, что прямо запрещено Женевскими конвенциями об обращении с пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"По нашей информации, там находится более тысячи заложников — в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах в Курске, Брянске, Рязани, Ростове", — сказала она.

Верещук также отмечает, что РФ во время обменов отказывается возвращать гражданских женщин. Киев даже намерен отказываться от обменов, если в списке нет женщин, иначе их просто не спасти.

По словам вице-премьера, освобожденные из российского плена гражданские часто подвергались пыткам и пыткам в России, доходило даже до ампутации конечностей, у некоторых обнаруживали заражение крови.

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Обмен пленными