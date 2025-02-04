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Заправки Боголюбова-Кіпермана закликають передати АРМА: що відомо

Вівторок 04 лютого 2025 18:36
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Заправки Боголюбова-Кіпермана закликають передати АРМА: що відомо Фото: заправки Боголюбова-Кіпермана закликають передати АРМА (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Колишній співвласник "ПриватБанку" Олексій Мартинов закликав президента заарештувати та передати Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) заправки "Авіас" Геннадія Боголюбова та Михайла Кіпермана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Мартинова.

За його словами, минулого тижня українські нафтотрейдери отримали інформацію, що 165 заправок "Авіас" виставлено на продаж.

"Тому знову звертаюся до президента: Пане Президенте! Терміново заарештуйте заправки й передайте їх в АРМА, інакше держава втратить можливість компенсувати свої втрати від націоналізації ПриватБанку в розмірі 10 мільярдів доларів", - підсумував автор поста.

Також Мартинов підтримав рішення президента про передачу Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) до АРМА. Він називає це єдиною можливістю врятувати підприємство від знищення його підприємцями Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським.

За його словами, обсяги виробництва феросплавів скоротилися майже вдесятеро: з близько 1 млн тонн у 2008 році до 100 тисяч тонн у 2024-му, і виник ризик демонтажу підприємства на металолом.

"Аналогічна ситуація спостерігається і з мережею заправок "Авіас" - вони припинили продаж пального. "Геніальний бізнесмен" Кіперман, що ховається в Ізраїлі, та Боголюбов, який переховується в Відні, продав талони на пальне і вивів гроші з компаній. Ошукані покупці незабаром вимагатимуть повернення своїх коштів", - пише Мартинов.

Нагадаємо, Нікопольський завод феросплавів є стратегічним підприємством, найбільшим виробником феросплавів у Європі та другим у світі за обсягом виробництва марганцевих сплавів. Його діяльність забезпечує понад 11% світового ринку феросплавів.

Майно Нікопольського заводу феросплавів, що належить Ігорю Коломойському, передано в управління Агентству з розшуку та управління активами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що АРМА передала "Укрнафтобурінню" без конкурсу "Укрнафти" з численними порушеннями.

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АЗС АРМА
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