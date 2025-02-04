Заправки Боголюбова-Кипермана призывают передать АРМА: что известно

Бывший совладелец "ПриватБанка" Алексей Мартынов призвал президента арестовать и передать Агентству по розыску и управлению активами (АРМА) заправки "Авиас" Геннадия Боголюбова и Михаила Кипермана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Мартынова.

По его словам, на прошлой неделе украинские нефтетрейдеры получили информацию, что 165 заправок "Авиас" выставлены на продажу.

"Поэтому снова обращаюсь к президенту: Господин Президент, срочно арестуйте заправки и передайте их в АРМА, иначе государство потеряет возможность компенсировать свои потери от национализации ПриватБанка в размере 10 миллиардов долларов", - подытожил автор поста.

Также Мартынов поддержал решение президента о передаче Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) в АРМА. Он называет это единственной возможностью спасти предприятие от уничтожения его предпринимателями Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским.

По его словам, объемы производства ферросплавов сократились почти в десять раз: с около 1 млн тонн в 2008 году до 100 тысяч тонн в 2024-м, и возник риск демонтажа предприятия на металлолом.

"Аналогичная ситуация наблюдается и с сетью заправок "Авиас" - они прекратили продажу топлива. "Гениальный бизнесмен" Киперман, скрывающийся в Израиле, и Боголюбов, который скрывается в Вене, продал талоны на топливо и вывел деньги из компаний. Обманутые покупатели вскоре будут требовать возврата своих средств", - пишет Мартынов.

Напомним, Никопольский завод ферросплавов является стратегическим предприятием, крупнейшим производителем ферросплавов в Европе и вторым в мире по объему производства марганцевых сплавов. Его деятельность обеспечивает более 11% мирового рынка ферросплавов.

Имущество Никопольского завода ферросплавов, принадлежащего Игорю Коломойскому, передано в управление Агентству по розыску и управлению активами.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что АРМА передала "Укрнефтебурение" без конкурса "Укрнафты" с многочисленными нарушениями.