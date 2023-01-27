"Заправили" цигарками. Митники на кордоні виявили автоцистерну з контрабандою

В Закарпатській області українські митники виявили партію тютюну в газовій автоцистерні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Під час огляду вантажівки із цистерною для переміщення скрапленого газу, прикордонники спільно з митниками виявили ящики із сигаретами. Своєю чергою водій вантажівки під час огляду запевняв, що їде порожній.
"Наразі огляд ємності та вилучення контрабандних цигарок триває", - заявили в ДПСУ.
Нагадаємо, нещодавно в Закарпатській області українець намагався незаконно вивезти вертоліт.
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