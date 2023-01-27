"Заправили" сигаретами. Таможенники на границе обнаружили автоцистерну с контрабандой

В Закарпатской области украинские таможенники обнаружили партию табака в газовой автоцистерне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Во время осмотра грузовика с цистерной для перемещения сжиженного газа пограничники совместно с таможенниками обнаружили ящики с сигаретами. В свою очередь водитель грузовика во время осмотра уверял, что едет пустой.
"Пока обзор емкости и изъятие контрабандных сигарет продолжается", - заявили в ГПСУ.
Напомним, недавно в Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти вертолет.
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