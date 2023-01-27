"Заправили" сигаретами. Таможенники на границе обнаружили автоцистерну с контрабандой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Во время осмотра грузовика с цистерной для перемещения сжиженного газа пограничники совместно с таможенниками обнаружили ящики с сигаретами. В свою очередь водитель грузовика во время осмотра уверял, что едет пустой.

Фото: таможенники на границе обнаружили автоцистерну с контрабандой (t.me DPSUkr)

"Пока обзор емкости и изъятие контрабандных сигарет продолжается", - заявили в ГПСУ.