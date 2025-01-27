Запрацює вже цього тижня. Українці зможуть оформити субсидію на оренду житла: які умови

Що передбачає нова субсидія

Субсидія на оренду житла буде призначатися за аналогією з традиційною житловою субсидією і буде доступна для родин, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що новий механізм враховуватиме фінансову спроможність родини, а також регіональні відмінності в орендних цінах. Це допоможе не лише фінансово підтримати ВПО, але й забезпечить правовий захист через укладення офіційних договорів оренди.

Хто може скористатися субсидією

Право на субсидію мають ВПО, які:

виїхали з окупованих територій або зон бойових дій і не мають власного житла в безпечних регіонах;

потребують оренди житла, але не можуть дозволити собі сплачувати орендну плату самостійно;

витрачають значну частину своїх доходів на оренду житла.

Умови надання субсидії

Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що орендар і орендодавець не мають родинних зв’язків, орендар не отримує іншої допомоги від держави на проживання ВПО, а орендодавець не бере участь у програмі "Прихисток". ВПО можуть одночасно отримувати субсидії на оренду і на комунальні послуги.

Як оформити субсидію

Документи на субсидію можна подати двома способами:

Офлайн - в сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг.

- в сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг. Онлайн - через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (з електронним підписом).

Необхідні документи:

договір найму (у встановленій формі);

заява (у встановленій формі);

за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника або інші документи, що підтверджують особливі обставини.

Документи подають як власник житла, так і ВПО. Якщо власник проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна подати документи електронним шляхом.