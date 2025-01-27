Запрацює вже цього тижня. Українці зможуть оформити субсидію на оренду житла: які умови

З 29 січня 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подавати документи на отримання нової субсидії на оренду житла. Ця державна підтримка покликана допомогти тим, хто через війну був змушений залишити свої домівки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соцiальної політики України.
Субсидія на оренду житла буде призначатися за аналогією з традиційною житловою субсидією і буде доступна для родин, які найбільше потребують фінансової допомоги.
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що новий механізм враховуватиме фінансову спроможність родини, а також регіональні відмінності в орендних цінах. Це допоможе не лише фінансово підтримати ВПО, але й забезпечить правовий захист через укладення офіційних договорів оренди.
Право на субсидію мають ВПО, які:
Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що орендар і орендодавець не мають родинних зв’язків, орендар не отримує іншої допомоги від держави на проживання ВПО, а орендодавець не бере участь у програмі "Прихисток". ВПО можуть одночасно отримувати субсидії на оренду і на комунальні послуги.
Документи на субсидію можна подати двома способами:
Необхідні документи:
Документи подають як власник житла, так і ВПО. Якщо власник проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна подати документи електронним шляхом.
Нагадаємо, що в Україні можна подати заяву на призначення субсидії онлайн. Для цього треба зробити декілька кроків.