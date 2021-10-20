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"Запоздалая забота": в Украине отреагировали на заявление России об аресте захваченного на Донбассе боевика

Автор: Анастасия Рокитна, Дмитрий Левицкий

В Министерстве иностранных дел Украины удивлены, что Россия только на шестой день поинтересовалась судьбой задержанного на Донбассе российского гражданина Андрея Косяка. Такой уровень запоздалой заботы ярко демонстрирует отношение России к людям с российскими паспортами.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Позиция МИД

"Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью", - заявил представитель МИД.

По его словам, Россию интересует лишь одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли.

"Ожидаем, что российская сторона с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинских граждан и предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ", - добавил Николенко.

Заявление украинской делегации в ТКГ

В пресс-службе украинской делегации в ТКГ заявили, что МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины.

"Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно", - говорится в заявлении.

Украинская сторона пожелала РФ вдохновения во взятии "следующего барьера": официального признания полной ответственности руководства РФ за разрешение и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования", - говорится в заявлении.

Что произошло

Член вооруженного формирования Российской Федерации был задержан 13 октября вблизи Золотого в Луганской области. Под видом работ по гуманитарному разминированию он осуществлял фото- и видеофиксацию позиций, от которых отошли Вооруженные силы Украины в пределах участка разведения сил и средств.

Действия боевика грубо нарушили Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые запрещают осуществлять наступательные, разведывательные и диверсионные операции.

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