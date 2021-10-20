"Запізніла турбота": в Україні відреагували на заяву Росії про арешт захопленого на Донбасі бойовика

Позиція МЗС

"Сподіваємося, що мешканці Донбасу, яким РФ незаконно нав’язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю", - заявив представник МЗС.

За його словами, Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали і забули.

"Очікуємо, що російська сторона із таким ж завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українських громадян та надаватиме до них безперешкодний консульський доступ", - додав Ніколенко.

Заява української делегації в ТКГ

У прес-службі української делегації в ТКГ заявили, що МЗС РФ офіційно визнав участь російських громадян в збройному конфлікті на сході України.

"Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьмі років послідовної брехні важко", - йдеться у заяві.

Українська сторона побажала РФ натхнення у взятті "наступного бар’єру": офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України.



"Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання", - йдеться у заяві.

Що сталось

Член збройного формування Російської Федерації був затриманий 13 жовтня поблизу Золотого в Луганській області. Під виглядом робіт із гуманітарного розмінування він здійснював фото- і відеофіксацію позицій, від яких відійшли Збройні сили України в межах ділянки розведення сил і засобів.

Дії бойовика грубо порушили Додаткові заходи із зміцнення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, які забороняють здійснювати наступальні, розвідувальні та диверсійні операції.