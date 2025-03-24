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Заповіт на передовій: як військовим оформити спадок без нотаріуса, щоб той мав юридичну силу

Як військовим скласти заповіт без нотаріуса (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Військовослужбовці, які перебувають у бойових умовах, госпіталях або на службі в місцях, де немає доступу до нотаріуса, можуть скласти заповіт у спрощеному порядку. Це передбаченою статтею 1252 Цивільного кодексу України.

РБК-Україна розпитало юриста практики сімейного права ЮК "Приходько та партнери" Віталіну Вільчинську про те, як військовим оформити заповіт без нотаріуса.

Як військовим оформити заповіт без нотаріуса

Військовослужбовці можуть посвідчити заповіт у командира (начальника) військової частини, з'єднання, установи або закладу. Ось як це зробити:

  • заповіт складається у письмовій формі;
  • заповіт має бути особисто підписаний заповідачем (військовослужбовцем);
  • командир (начальник) військової частини посвідчує заповіт, ставить на ньому свій підпис та печатку військової частини.

Посвідчення заповіту:

  • заповіт підписується особисто заповідачем у присутності командира (начальника) військової частини;
  • командир засвідчує заповіт своїм підписом із зазначенням свого військового звання, ПІБ;
  • на заповіт ставиться печатка військової частини;
  • заповіт реєструється у книзі реєстрації нотаріальних дій військової частини.

Які додаткові нюанси слід врахувати

"У випадку, якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні у військовому госпіталі, санаторії, заповіт може посвідчити начальник госпіталю, його заступник з медичної частини, старший або черговий лікар", - говорить юрист.

При пораненні або важкому стані, якщо військовослужбовець не може підписати заповіт власноручно, за його дорученням та в його присутності заповіт може підписати інша особа, про що робиться відповідна відмітка із зазначенням причин.

Як написати заповіт власноруч

У  документі потрібно чітко вказати:

  • ПІБ заповідача;
  • ПІБ спадкоємця (чи спадкоємців);
  • перелік майна, що передається;
  • дату та місце складання заповіту;
  • власноручний підпис.

"Такий документ має таку ж юридичну силу, як і нотаріальний заповіт, але для його виконання після смерті заповідача необхідно звернутися до нотаріуса для офіційного підтвердження", - каже Вільчинська.

Раніше ми писали про те, що краще для передачі майна - заповіт чи договір дарування, а також чи можна потім скасувати рішення.

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