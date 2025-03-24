Завещание на передовой: как военным оформить наследство без нотариуса, чтобы оно имело силу

Военнослужащие, которые находятся в боевых условиях, госпиталях или на службе в местах, где нет доступа к нотариусу, могут составить завещание в упрощенном порядке. Это предусмотрено статьей 1252 Гражданского кодекса Украины.
РБК-Украина расспросило юриста практики семейного права ЮК "Приходько и партнеры" Виталину Вильчинскую о том, как военные оформить завещание без нотариуса.
Военнослужащие могут удостоверить завещание у командира (начальника) военной части, соединения, учреждения или заведения. Вот как это сделать:
Удостоверение завещания:
"В случае, если военнослужащий находится на лечении в военном госпитале, санатории, завещание может удостоверить начальник госпиталя, его заместитель по медицинской части, старший или дежурный врач", - говорит юрист.
При ранении или тяжелом состоянии, если военнослужащий не может подписать завещание собственноручно, по его поручению и в его присутствии завещание может подписать другое лицо, о чем делается соответствующая отметка с указанием причин.
В документе нужно четко указать:
"Такой документ имеет такую же юридическую силу, как и нотариальное завещание, но для его выполнения после смерти завещателя необходимо обратиться к нотариусу для официального подтверждения", - говорит Вильчинская.
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