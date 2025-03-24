Завещание на передовой: как военным оформить наследство без нотариуса, чтобы оно имело силу

Как военным оформить завещание без нотариуса

Военнослужащие могут удостоверить завещание у командира (начальника) военной части, соединения, учреждения или заведения. Вот как это сделать:

завещание составляется в письменной форме;

завещание должно быть лично подписано завещателем (военнослужащим);

командир (начальник) воинской части удостоверяет завещание, ставит на нем свою подпись и печать военной части.

Удостоверение завещания:

завещание подписывается лично завещателем в присутствии командира (начальника) военной части;

командир удостоверяет завещание своей подписью с указанием своего военного звания, ФИО;

на завещание ставится печать военной части;

завещание регистрируется в книге регистрации нотариальных действий военной части.

Какие дополнительные нюансы следует учесть

"В случае, если военнослужащий находится на лечении в военном госпитале, санатории, завещание может удостоверить начальник госпиталя, его заместитель по медицинской части, старший или дежурный врач", - говорит юрист.

При ранении или тяжелом состоянии, если военнослужащий не может подписать завещание собственноручно, по его поручению и в его присутствии завещание может подписать другое лицо, о чем делается соответствующая отметка с указанием причин.

Как написать завещание собственноручно

В документе нужно четко указать:

ФИО завещателя;

ФИО наследника (или наследников);

перечень имущества, которое передается;

дату и место составления завещания;

собственноручную подпись.

"Такой документ имеет такую же юридическую силу, как и нотариальное завещание, но для его выполнения после смерти завещателя необходимо обратиться к нотариусу для официального подтверждения", - говорит Вильчинская.