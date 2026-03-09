"Заповіт" мовою сетсвана: в Африці відкрили перший пам'ятник Шевченку (фото)

Деталі історичної події

Урочисте відкриття пам'ятника відбулося за участі керівництва університету, української громади, дипломатів та журналістів. Монумент виготовлений із ботсванської бронзи місцевим скульптором Франсуа Котеце.

Під час церемонії декан гуманітарного факультету Тапело Отлохетсве зачитав знаменитий "Заповіт" Шевченка, перекладений національною мовою Ботсвани - сетсвана.

Фото: памʼятник Шевченку у Ботсвані (facebook.com/andrij.sybiha)

Сибіга наголосив, що Ботсвана стала першою державою Африки, де вшанували пам'ять українського поета. Наразі у світі встановлено 1384 пам’ятники Кобзарю, з яких 128 розташовані у 35 країнах за межами України.

"Перший Кобзар на африканській землі - це про глобальність ідей Шевченка та силу його думки, яка крізь століття об’єднує світ довкола цінностей свободи та справедливості", - зазначив міністр.

Голова МЗС також подякував українським дипломатам та посольству в Ботсвані за реалізацію цієї ініціативи.