Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Заповіт" мовою сетсвана: в Африці відкрили перший пам'ятник Шевченку (фото)

20:27 09.03.2026 Пн
2 хв
Який вигляд має перший пам’ятник Кобзарю в Африці?
aimg Валерія Поліщук
Фото: Андрій Сибіга (Getty Images)

В африканській Ботсвані встановили перший на континенті пам'ятник письменнику Тарасу Шевченку. Монумент Кобзарю відкрили на базі найбільшого навчального закладу країни - Університету Ботсвани.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Читайте також: Та сама "Баба Яга". У Вишневому за участі ГУР відкрили пам'ятник легендарному дрону

Деталі історичної події

Урочисте відкриття пам'ятника відбулося за участі керівництва університету, української громади, дипломатів та журналістів. Монумент виготовлений із ботсванської бронзи місцевим скульптором Франсуа Котеце.

Під час церемонії декан гуманітарного факультету Тапело Отлохетсве зачитав знаменитий "Заповіт" Шевченка, перекладений національною мовою Ботсвани - сетсвана.

Фото: памʼятник Шевченку у Ботсвані (facebook.com/andrij.sybiha)

Сибіга наголосив, що Ботсвана стала першою державою Африки, де вшанували пам'ять українського поета. Наразі у світі встановлено 1384 пам’ятники Кобзарю, з яких 128 розташовані у 35 країнах за межами України.

"Перший Кобзар на африканській землі - це про глобальність ідей Шевченка та силу його думки, яка крізь століття об’єднує світ довкола цінностей свободи та справедливості", - зазначив міністр.

Голова МЗС також подякував українським дипломатам та посольству в Ботсвані за реалізацію цієї ініціативи.

Тарас Шевченко

Тарас Шевченко - постать планетарного масштабу, чиє ім'я стало синонімом української незламності. Відомий як "Кобзар" та духовний батько нації, він заклав фундамент сучасної літературної мови та національної свідомості.

Його життєпис - це вражаюча історія трансформації з поневоленого кріпака в академіка Петербурзької академії мистецтв. Творча спадщина Шевченка, просякнута закликами до волі, й досі залишається маніфестом боротьби за українську державність.

Нагадаємо, раніше нардепи пропонували зробити вихідними день народження Тараса Шевченка, який відзначається 9 березня.

