Заповіт є, а спадщини нема. Хто може втратити право на майно після смерті близьких

Коли заповіт не рятує

"Трапляється, що громадяни складають заповіт і думають, що цим питання закрито. Але часто вони не враховують обов'язкової частки у спадщині", - пояснює Даниленко.

Цивільний кодекс України (ст. 1241) захищає права деяких категорій спадкоємців. Вони мають право на частину спадку незалежно від змісту заповіту. У цю категорію входять:

малолітні та неповнолітні діти померлого;

повнолітні діти, які є непрацездатними;

непрацездатні вдова або вдівець;

непрацездатні батьки.

Ці особи отримують половину тієї частки, яка належала б їм за законом у разі відсутності заповіту.

Хто ризикує залишитися без спадщини

Закон передбачає можливість усунення спадкоємця від права на спадкування. І таких випадків, за словами адвокатки, стає дедалі більше.

"Маємо багато ситуацій, коли до суду звертаються з вимогами усунути інших осіб від спадкування. Це часто стосується недоброчесної поведінки потенційного спадкоємця", - говорить юрист.

Потенційно "негідними" можуть бути:

ті, хто вчинив умисне вбивство спадкодавця або інших спадкоємців;

особи, які заважали скласти чи змінити заповіт;

батьки, позбавлені батьківських прав, якщо їх не поновили до смерті спадкодавця;

діти чи батьки, які ухилялись від обов’язку утримувати спадкодавця, якщо це встановив суд;

особи, які не надавали допомоги, коли спадкодавець був у безпорадному стані;

подружжя, чий шлюб визнано недійсним - після рішення суду.

Важливо: Якщо суд визнає, що людина не знала про перешкоди до реєстрації шлюбу, їй можуть залишити право на частку у спільному майні.

Усунення спадкоємців

"Щоб усунути особу від спадкування, слід звертатися до суду. Це може зробити інший спадкоємець, для якого це вплине на обсяг прав - наприклад, збільшить частку у спадщині", - наголошує Даниленко.

Позови щодо спадкових спорів варто подавати протягом 6 місяців з моменту смерті спадкодавця. Це дає змогу нотаріусу врахувати судове рішення і правильно розподілити майно.

Як змінюється черговість

У випадку відсутності заповіту спадщина розподіляється за законом, згідно з чергами.

"Цивільний кодекс визначає п’ять черг спадкоємців. Кожна отримує право лише у разі відсутності або усунення попередньої", - пояснює Даниленко.

Наприклад:

1 черга: діти, чоловік/дружина, батьки;

діти, чоловік/дружина, батьки; 2 черга: брати, сестри, дідусь, бабуся;

брати, сестри, дідусь, бабуся; далі - інші родичі, аж до осіб, які не є родичами, але проживали зі спадкодавцем не менш як 5 років до смерті.

Що робити, якщо спадок під загрозою

Тетяна Даниленко радить уточнювати права всіх родичів ще до складання заповіту. Якщо є конфлікт, варто, не зволікаючи, звернутись до суду.

"Не розраховуйте лише на заповіт: обов’язкова частка і поведінка спадкоємців мають велике значення", - каже юрист.