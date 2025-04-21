Заповіт чи останнє бажання? Де поховають Папу Франциска та що відомо про процедуру

Процедура похорону Папи Римського регулюється спеціальним церковним документом - Апостольською Конституцією "Universi Dominici Gregis". Крім того, Франциск ще за життя "чітко висловив побажання щодо власного похорону та місця поховання".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію ієромонаха-студита УГКЦ та блогера Юстина Бойка.
В цілому Папа Римський має право заповісти особливості власного похорону.
Згідно з інформацією Бойка, Папа Франциск "не залишив формального заповіту у юридичному сенсі", однак ще за життя "чітко висловив свої побажання щодо власного похорону та місця поховання":
"Замість традиційного поховання в криптах під базилікою Святого Петра, Папа Франциск обрав базиліку Санта Марія Маджоре в Римі", - наголосив ієромонах-студит.
Він уточнив, що це місце мало для понтифіка особливе значення через ікону "Salus Populi Romani" ("Спасіння народу Римського), "перед якою він молився перед і після кожної апостольської подорожі".
Процедура похорону Папи Римського Франциска (як і будь-якого іншого понтифіка), регулюється спеціальним церковним документом.
Йдеться про Апостольську Конституцію "Universi Dominici Gregis" ("Усією Божою отарою"), проголошену Папою Йоаном Павлом ІІ 22 лютого 1996 року (з незначними пізнішими змінами).
Бойко пояснив, що ця конституція визначає весь порядок подій після смерті Папи, включаючи:
Крім того, у листопаді 2024 року Папа Франциск затвердив нову редакцію "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis" - літургійного уставу для похорону Папи Римського.
Цей документ замінив попередню версію від 2000 року (метою змін було підкреслити духовний вимір похорону як пастиря, а не світського володаря).
Смерть Папи Римського визнає кардинал Камерленго Святої Римської Церкви. Раніше він робив це "ударом молоточка по чолу і вигуком імені" померлого, проте зараз це - "формальний медичний акт".
Експерт пояснив, що саме Камерленго:
Поховання Папи Римського відбувається:
Спершу тіло Папи виставляється в базиліці Святого Петра (зазвичай у відкритій труні) - для молитов і почестей вірних.
Похоронна Літургія:
На похороні зазвичай присутні: глави держав, патріархи, архиєреї та тисячі вірян.
Весь порядок події контролює Камерленго (у співпраці з кардинальською колегією), а деталі уточнюються Уставом похорону Папи (який складається для кожного понтифіка індивідуально, але в рамках "Universi Dominici Gregis").
Особливим моментом є "commendatio animae" - передання душі Богові.
У межах поховання тіло Папи Римського одягають у літургійне вбрання.
Тим часом "класична" труна понтифіка є триступеневою:
Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер зранку Світлого понеділка - 21 квітня 2025 року - у віці 88 років. Він був 266-м главою Римсько-католицької церкви та обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року.
Згодом ми розповідали, хто може стати наступним понтифіком.
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