Заповідник "Бабин Яр" і Одеський літературний музей внесли до списку ЮНЕСКО: що відомо

ЮНЕСКО внесла Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" і Одеський літературний музей до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

Зауважимо, що у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка перебуває під загрозою раніше внесли вже 25 об’єктів культурної спадщини України. Зокрема, Києво-Печерську лавру, Софійський собор та пов'язані з ним монастирські будівлі, історичний центр Львова та інші.

"Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" є нагадуванням про одну з найтемніших сторінок історії людства, підкреслюючи важливість пам’яті та боротьби з ненавистю. Одеський літературний музей, попри щоденні обстріли, залишається стійким символом української культури", - заявила заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Анастасія Бондар.

На сьогоднішній день, МКСК задокументувало вже 1222 випадки руйнування історичних об’єктів України. Однак, ця статистика не включає руйнування культурної інфраструктури та пограбування музеїв і археологічних колекцій.

"Ми також закликаємо до встановлення міжнародно-правової відповідальності за руйнування культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом. Це необхідно зробити не лише для України, а й заради дотримання принципів міжнародного права та збереження спільної світової спадщини", - зазначила Бондар.