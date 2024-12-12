Заповедник "Бабий Яр" и Одесский литературный музей внесли в список ЮНЕСКО: что известно

ЮНЕСКО внесла Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" и Одесский литературный музей в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой.

Отметим, что в список всемирного наследия ЮНЕСКО, которое находится под угрозой ранее внесли уже 25 объектов культурного наследия Украины. В частности, Киево-Печерскую лавру, Софийский собор и связанные с ним монастырские здания, исторический центр Львова и другие.

"Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" является напоминанием об одной из самых темных страниц истории человечества, подчеркивая важность памяти и борьбы с ненавистью. Одесский литературный музей, несмотря на ежедневные обстрелы, остается устойчивым символом украинской культуры", - заявила заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Анастасия Бондарь.

На сегодняшний день, МКСК задокументировало уже 1222 случая разрушения исторических объектов Украины. Однако, эта статистика не включает разрушение культурной инфраструктуры и ограбление музеев и археологических коллекций.

"Мы также призываем к установлению международно-правовой ответственности за разрушение культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой. Это необходимо сделать не только для Украины, но и ради соблюдения принципов международного права и сохранения общего мирового наследия", - отметила Бондарь.