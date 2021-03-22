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В заповеднике "Аскания-Нова" снова погибли редкие птицы

Автор: РБК-Украина

В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области снова погибли краснокнижные птицы. Причины происшествия выясняют в полиции.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Сообщил о гибели птиц в полицию директор заповедника "Аскания-Нова". По его словам, на территории заповедника обнаружили 12 мертвых птиц, которые занесены Красную книгу Украины. Речь идет о 9 серых журавлях и 3 огарях красных.

Известно, что погибшие птицы ели зерно, которое местные фермеры отравили с целью борьбы с грызунами. Это и является основной версией гибели пернатых.

Сейчас несколько экземпляров птиц готовят для отправки на исследование, чтоб выяснить, почему они погибли. Также продолжается экспертиза мертвых птиц, которые погибли ранее, в исследовательском институте Харькова.

Полиция открыла уже два уголовных производства по факту гибели птиц в заповеднике "Аскании-Нова".

Напомним, ранее в заповеднике "Аскания-Нова" нашли 40 мертвых птиц, занесенных в Красную книгу. Это был третий подобный случай с начала года.

Ранее сообщалось, что в январе в заповеднике нашли 150 мертвых птиц. Из них 30 особей занесены в Красную книгу Украины.

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Новости Украины заповедникиптицы
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