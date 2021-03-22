У заповіднику "Асканія-Нова" знову загинули рідкісні птахи

Повідомив про загибель птахів в поліцію директор заповідника "Асканія-Нова". За його словами, на території заповідника виявили 12 мертвих птахів, які занесені Червону книгу України. Мова йде про 9 сірих журавлів і 3 огарях червоних.

Відомо, що загиблі птахи їли зерно, яке місцеві фермери отруїли з метою боротьби з гризунами. Це і є основною версією загибелі пернатих.

Зараз кілька екземплярів птахів готують для відправки на дослідження, аби з'ясувати, чому вони загинули. Також триває експертиза мертвих птахів, які загинули раніше, в дослідницькому інституті Харкова.

Поліція відкрила вже два кримінальні провадження за фактом загибелі птахів у заповіднику "Асканія-Нова".