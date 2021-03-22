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У заповіднику "Асканія-Нова" знову загинули рідкісні птахи

Автор: РБК-Україна

В біосферному заповіднику "Асканія-Нова" в Херсонській області знову загинули червонокнижні птахи. Причини події з'ясовують у поліції.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Повідомив про загибель птахів в поліцію директор заповідника "Асканія-Нова". За його словами, на території заповідника виявили 12 мертвих птахів, які занесені Червону книгу України. Мова йде про 9 сірих журавлів і 3 огарях червоних.

Відомо, що загиблі птахи їли зерно, яке місцеві фермери отруїли з метою боротьби з гризунами. Це і є основною версією загибелі пернатих.

Зараз кілька екземплярів птахів готують для відправки на дослідження, аби з'ясувати, чому вони загинули. Також триває експертиза мертвих птахів, які загинули раніше, в дослідницькому інституті Харкова.

Поліція відкрила вже два кримінальні провадження за фактом загибелі птахів у заповіднику "Асканія-Нова".

Нагадаємо, раніше у заповіднику "Асканія-Нова" знайшли 40 мертвих птахів, занесених у Червону книгу. Це був третій подібний випадок з початку року.

Раніше повідомлялося, що у січні в заповіднику знайшли 150 мертвих птахів. З них 30 особин занесені в Червону книгу України.

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