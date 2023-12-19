Запотівають вікна в автомобілі: як швидко побороти проблему

Дрібна, здавалося б, проблема, яка дошкуляє багатьом водіям у холодну пору року – але через неї можна влаштувати ДТП і отримати аж ніяк не дрібні наслідки. Як уникнути запотівання скла в автомобілі?
Про кілька ефективних прийомів проти запотівання вікон в салоні авто читайте в матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки статті були використані публікації видань AutoBild та "Автоцентр".
Запотівання вікон в машине – явище для зими цілком природнє, але не обов’язкове. Можна вжити заходів, які допоможуть швидко очистити скло, а можна таких, які запобігатимуть запотіванню у майбутньому.
На багатьох сучасних моделях є конкретна кнопка – інтенсивний обдув лобового скла з увімкненням кондиціонера для його очищення від вологи. Зустрічається також і функція його обігріву. Чому саме лобове? Тому що воно і обмерзає, і пітніє в першу чергу – через обдув зустрічним потоком повітря. Більше того, деякі преміальні авто самостійно розпізнають запотівання лобового і автоматично вмикають його інтенсивний обдув – так, що водій навіть не встигає зрозуміти, що у нього якісь проблеми з оглядовістю.
Але більшості українців такі функції поки що недоступні, тому їм доводиться виконувати певні маніпуляції вручну. Наші поради подані у порядку ефективності, тобто у порядку бажаної послідовності виконання.
Фізика явища проста: на холодному склі осідає волога, присутня в повітрі салону. Звідки вона там?
Вище ми говорили про невідкладні заходи з розпотівання, коли вікна спітніли безпосередню під час поїздки, точніше на її початку. Але можна зробити дещо превентивно, щоб не доводилося боротися за чистоту вікон, коли машина рушає з місця.
Щоб не зіткатись з дрібними, але потенційно небезпечними сюрпризами з настанням холодів, машину треба певною мірою підготувати. Нічого особливо хитрого та витратного тут немає: по-перше, всі штатні системи мають бути в порядку, а по-друге, треба виконати кілька елементарних дій – про які ми і говорили вище. І не забувайте про приписи заводського керівництва з експлуатації, який автовиробник дбайливо кладе у бардачок кожного автомобіля.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про те, як працює автопілот у сучасному авто.