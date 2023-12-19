Запотівають вікна в автомобілі: як швидко побороти проблему

Запотівання вікон в машине – явище для зими цілком природнє, але не обов’язкове. Можна вжити заходів, які допоможуть швидко очистити скло, а можна таких, які запобігатимуть запотіванню у майбутньому.

Запотіли вікна: що робити

На багатьох сучасних моделях є конкретна кнопка – інтенсивний обдув лобового скла з увімкненням кондиціонера для його очищення від вологи. Зустрічається також і функція його обігріву. Чому саме лобове? Тому що воно і обмерзає, і пітніє в першу чергу – через обдув зустрічним потоком повітря. Більше того, деякі преміальні авто самостійно розпізнають запотівання лобового і автоматично вмикають його інтенсивний обдув – так, що водій навіть не встигає зрозуміти, що у нього якісь проблеми з оглядовістю.

Але більшості українців такі функції поки що недоступні, тому їм доводиться виконувати певні маніпуляції вручну. Наші поради подані у порядку ефективності, тобто у порядку бажаної послідовності виконання.

Увімкніть кондиціонер, спрямувавши весь потік повітря на лобове скло. Може здаватися дивним, але охолоджувач повітря заразом сушить його. На жаль, він не увімкниться за мінусової температури;

Якщо кондиціонера немає, увімкніть на повну опалення, а обдув краще спрямовати на лобове скло;

Опустіть бодай трохи скло в одній з дверей. Свіже повітря з вулиці знизить концентрацію вологи в атмосфері салону і всі вікна поволі очистяться;

Приберіть вологу серветкою. Але це тимчасовий захід – поки салон і скло прогріються, волога може осісти на вікна ще не один раз;

Перевірити, чи не натиснута кнопка рециркуляції повітря в салоні, і вимкнути її, якщо цей режим активовано. Повітря в машині має оновлюватись;

Попросіть пасажирів помовчати, поки опалювач почне працювати на повну потужність.

Чому пітніють вікна в авто

Фізика явища проста: на холодному склі осідає волога, присутня в повітрі салону. Звідки вона там?

Від подиху людей, особливо нетверезих (спиртові пари у повітрі, що видихається, виносять з організму багато вологи);

Загалом підвищена вологість в машині – від мокрих килимків, вологого одягу пасажирів, парасольки, серветок, забутих під сидінням. На старій машині вода може накопичуватись у потаємних кутках через негерметичність люка, проїдені корозією дірки тощо;

Забиті дренажні трубки – в першу чергу кондиціонера, а також – так званого короба повітропритоку (зона під капотом між двигуном та лобовим склом, найчастіше звідси забирається повітря до салону). Проблема нескладна, але не завжди її можна подолати самотужки;

Як запобігти запотіванню

Вище ми говорили про невідкладні заходи з розпотівання, коли вікна спітніли безпосередню під час поїздки, точніше на її початку. Але можна зробити дещо превентивно, щоб не доводилося боротися за чистоту вікон, коли машина рушає з місця.

Майте витримку. Добре прогрійте салон, перш ніж вирушити в поїздку.

Не розмовляйте в салоні перші хвилини після посадки пасажирів. Особливо якщо людей багато, особливо якщо вони вживали алкогольні напої;

Приберіть с салону та багажника все мокре.

Просушіть салон – наприклад, встановивши у ньому на годинку-дві тепловентилятор. Мокрі килимки можна забрати додому;

Обробіть скло спеціальним препаратом. В принципі, аналогічний ефект буде, якщо протерти чисті – ретельно вимиті зсередини! – вікна мильним розчином. Але одне з вікон треба залишити без обробки, бо волога має таки десь конденсуватись;

Перш ніж закрити машину після попередньої поїздки, провітріть інтер’єр: якщо залишити його холодним, ймовірність запотівання скла буде менше.

Якщо коротко

Щоб не зіткатись з дрібними, але потенційно небезпечними сюрпризами з настанням холодів, машину треба певною мірою підготувати. Нічого особливо хитрого та витратного тут немає: по-перше, всі штатні системи мають бути в порядку, а по-друге, треба виконати кілька елементарних дій – про які ми і говорили вище. І не забувайте про приписи заводського керівництва з експлуатації, який автовиробник дбайливо кладе у бардачок кожного автомобіля.