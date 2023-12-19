Запотевают окна в автомобиле: как быстро побороть проблему

Мелкая, казалось бы, проблема, донимающая многих водителей в холодное время года – но из-за нее можно устроить ДТП и получить отнюдь не мелкие последствия. Как избежать запотевания стекол в автомобиле?
О нескольких эффективных приемах против запотевания окон в салоне авто читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий AutoBild и "Автоцентр".
Запотевание окон в машине – явление для зимы вполне естественное, но не обязательное. Можно принять меры, которые помогут быстро очистить стекла, а можно сделать так, чтобы предотвращать запотевание в будущем.
На многих современных моделях есть конкретная кнопка – интенсивный обдув лобового стекла с включением кондиционера для его очистки от влаги. Встречается также и функция его обогрева. Почему именно лобовое? Потому что оно и обмерзает, и потеет в первую очередь – из-за обдува встречным потоком воздуха. Более того, некоторые премиальные автомобили самостоятельно распознают запотевание “лобовухи” и автоматически включают его интенсивный обдув – так, что водитель даже не успевает понять, что у него назревают проблемы с обзорностью.
Физика явления проста: на холодном стекле оседает влага, присутствующая в воздухе салона. Откуда она там?
Выше мы говорили о неотложных мерах по распотеванию, когда окна увлажнились непосредственно во время поездки, точнее в ее начале. Но можно сделать кое-что превентивно, чтобы не приходилось бороться за чистоту окон, когда машина уже трогается с места.
Чтобы не сталкиваться с мелкими, но потенциально опасными сюрпризами с наступлением холодов, машину нужно в какой-то мере подготовить. Ничего особенно хитрого и затратного здесь нет: во-первых, все штатные системы должны быть в порядке, а во-вторых, нужно выполнить несколько элементарных действий – о которых мы и говорили выше. И не забывайте о предписаниях заводского руководства по эксплуатации, которые автопроизводитель заботливо кладет в бардачок каждого автомобиля.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о том, как работает автопилот в современном автомобиле.