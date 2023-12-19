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Запотевают окна в автомобиле: как быстро побороть проблему

Фото: как бороться с запотеванием окон в авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мелкая, казалось бы, проблема, донимающая многих водителей в холодное время года – но из-за нее можно устроить ДТП и получить отнюдь не мелкие последствия. Как избежать запотевания стекол в автомобиле?

О нескольких эффективных приемах против запотевания окон в салоне авто читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы публикации изданий AutoBild и "Автоцентр".

Запотевание окон в машине – явление для зимы вполне естественное, но не обязательное. Можно принять меры, которые помогут быстро очистить стекла, а можно сделать так, чтобы предотвращать запотевание в будущем.

Запотели стекла: что делать

На многих современных моделях есть конкретная кнопка – интенсивный обдув лобового стекла с включением кондиционера для его очистки от влаги. Встречается также и функция его обогрева. Почему именно лобовое? Потому что оно и обмерзает, и потеет в первую очередь – из-за обдува встречным потоком воздуха. Более того, некоторые премиальные автомобили самостоятельно распознают запотевание “лобовухи” и автоматически включают его интенсивный обдув – так, что водитель даже не успевает понять, что у него назревают проблемы с обзорностью.

  • Но большинству украинцев такие функции пока недоступны, поэтому им приходится выполнять определенные манипуляции вручную. Наши советы представлены в порядке эффективности, то есть в порядке желаемой последовательности выполнения.
  • Включите кондиционер, направив весь поток воздуха на лобовое стекло. Может показаться странным, но охладитель воздуха заодно и сушит его. К сожалению, “кондишен” не включится при минусовой температуре;
  • Если кондиционера нет, включите на полную отопитель, а обдув лучше направить на лобовое стекло;
  • Опустите хоть немного стекло в одной из дверей. Свежий воздух с улицы снизит концентрацию влаги в атмосфере салона и все окна постепенно очистятся;
  • Удалите влагу салфеткой. Но это временная мера – пока салон и стекла прогреются, влага может осесть на окна еще не один раз;
  • Проверьте, не нажата ли кнопка рециркуляции воздуха в салоне, и выключить ее, если этот режим активирован. Воздух в машине должен обновляться;
  • Попросите пассажиров помолчать, пока отопитель выйдет на полную мощность.

Почему потеют окна в авто

Физика явления проста: на холодном стекле оседает влага, присутствующая в воздухе салона. Откуда она там?

  • От дыхания людей, особенно нетрезвых (спиртовые пары в выдыхаемом воздухе выносят из организма много влаги);
  • В машине в целом повышенная влажность – от мокрых ковриков, влажной одежды пассажиров, зонтов, салфеток, забытых под сиденьем. На старой машине вода может накапливаться в укромных уголках из-за негерметичности люка, проеденных коррозией дыр и т.п.;
  • Забиты дренажные трубки – в первую очередь кондиционера, а также – так называемого короба воздухопритока (зона под капотом между двигателем и лобовым стеклом, чаще всего отсюда забирается воздух в салон). Проблема несложная, но не всегда ее можно решить своими силами.

Как предотвратить запотевание стекол

Выше мы говорили о неотложных мерах по распотеванию, когда окна увлажнились непосредственно во время поездки, точнее в ее начале. Но можно сделать кое-что превентивно, чтобы не приходилось бороться за чистоту окон, когда машина уже трогается с места.

  • Имейте выдержку. Хорошо прогревайте салон, прежде чем отправиться в поездку.
  • Не разговаривайте в салоне первые минуты после посадки пассажиров. Особенно, если людей много, особенно если они употребляли алкогольные напитки;
  • Уберите из салона и багажника все мокрое.
  • Просушите салон – например, установив в нем на час-два тепловентилятор. Мокрые коврики можно забрать домой;
  • Обработайте стекла специальным препаратом. В принципе, аналогичный эффект будет, если протереть чистые – тщательно вымытые изнутри! – окна мыльным раствором. Но одно из окон нужно оставить необработанным, потому что влага должна где-то конденсироваться;
  • Прежде чем закрыть машину после предыдущей поездки, проветрите интерьер: если оставить его холодным, вероятность последующего запотевания стекол будет меньше.

Если коротко

Чтобы не сталкиваться с мелкими, но потенциально опасными сюрпризами с наступлением холодов, машину нужно в какой-то мере подготовить. Ничего особенно хитрого и затратного здесь нет: во-первых, все штатные системы должны быть в порядке, а во-вторых, нужно выполнить несколько элементарных действий – о которых мы и говорили выше. И не забывайте о предписаниях заводского руководства по эксплуатации, которые автопроизводитель заботливо кладет в бардачок каждого автомобиля.


 

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о том, как работает автопилот в современном автомобиле.

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Автомобильный рынок